Недавно кортеж Ярославского попал в смертельное ДТП – после этого президент Металлиста срочно отбыл в Лондон (якобы, в запланированную деловую поездку и на отдых с семьей). В Украине по аварии было открыто уголовное дело, а самого Ярославского ждут на допрос.

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"Дорогие харьковчане! Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город. Не просто поднимем все из руин, а сделаем гораздо больше – на зависть всему миру. Для этого я не пожалею ни сил, ни денег", – сказано в заявлении Ярославского.

В своем обращении Ярославский не упомянул об агрессии РФ против Украины, а также о том, что разрушение в Харьков принесла Россия. По его словам, DCH "делает все возможное" для помощи городам, где есть предприятия группы.

"Харьков – наш приоритет", – заверил бизнесмен.

Ракетный удар по Харькову

1 марта в 8:01 российские оккупанты нанесли ракетный удар по центральной площади города Харьков – площади Свободы. По данным ГСЧС, пострадали по меньшей мере шесть человек, среди которых есть ребенок. Данные по поводу погибших уточняются.