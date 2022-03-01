Нещодавно кортеж Ярославського потрапив у смертельну ДТП – після цього президент Металіста терміново відбув у Лондон (буцімто у заплановану ділову поїздку і на відпочинок з родиною). В Україні щодо аварії було відкрито кримінальне провадежння, а самого Ярославського чекають на допит.

До слова Український футболіст Дмитро Мартиненко і його мама загинули від вибуху російської бомби

"Дорогі харків'яни! Я обіцяю і клянуся, що ми відновимо наше місто. Не просто піднімемо все з руїн, а зробимо набагато більше – на заздрість усьому світові. Для цього я не пошкодую ні сил, ні грошей", – сказано у заяві Ярославського.

У своєму зверненні Ярославський не згадав про агресію РФ проти України, а також про те, що руйнування в Харків принесла Росія. За його словами, DCH "робить все можливе" для допомоги містам, де є підприємства групи.

"Харків – наш пріоритет", – запевнив бізнесмен.

Ракетний удар по Харкову

1 березня о 8:01 російські окупанти завдали ракетного удару по центральній площі міста Харків – площі Свободи. За даними ДСНС, постраждали щонайменше шестеро людей, серед яких є дитина. Дані щодо загиблих уточнюються.

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