Не понимаю, – Хижняк прокомментировал спорное решение судьи в финале Олимпиады по боксу
Источник:UA: ПЕРШИЙ
Александр Хижняк принес Украине единственную олимпийскую медаль по боксу. Украинец в финале побывал в нокауте.
"Не знаю, почему рефери сразу остановил бой"
Украинский боксер не понимает, почему судья сразу остановил поединок после его падения на канвас. Хотя Александр Хижняк сразу поднялся на ноги и сигнализировал, что мог продолжить финальный поединок.
Как это было Судья "украл" золото у Украины: Хижняк нокаутом проиграл в финале и завоевал "серебро" Олимпиады
После поединка боксер из Украины объяснил ситуацию в интервью. Он сам не понимает решения судьи, ведь мог продолжать поединок: "Через 4 или 5 секунд я уже восстановился, чувствовал себя хорошо".
Не знаю, почему рефери сразу остановил бой. Во многих поединках отчисляют до 9, и после того бой продолжается. Не знаю, почему судья сразу не дал продолжить. Случилось так, как случилось, на все воля Божья. Спасибо ему и за это. Хотелось победить. Нашей целью было "золото", но оно нам не покорилось. Возможно, нужно пройти этот путь снова,
– признался Хижняк.
Александр Хижняк – серебряный призер Олимпийских игр в Токио.
Что случилось с Хижняком в финале
- Два первых раундах тотальным преимуществом владел украинец. Судьи единогласно отдали оба раунда Хижняку. Александр был в шаге от золотой медали Олимпиады.
- Но в третьем раунде произошло что-то невероятное и неприятное для украинца. Бразилец Геберта Соуза мощный ударом отправил нашего боксера на канвас. Судья не стал отсчитывать украинцу и сразу сигнализировал о победе нокаутом боксера из Бразилии.
- Украинец не соглашался с решением и показывал рефери, что готов завершать поединок. Однако на это никак не отреагировал судья. Хижняк в отчаянии покинул ринг.