"Не знаю, чому рефері відразу зупинив бій"

Український боксер не розуміє, чому суддя відразу зупинив поєдинок після його падіння на канвас. Хоча Олександр Хижняк відразу підійнявся на ноги та сигналізував, що міг продовжити фінальний двобій.

Як це було Суддя "вкрав" золото в України: Хижняк нокаутом програв у фіналі та здобув "срібло" Олімпіади

Після поєдинку боксер з України пояснив ситуацію у інтерв'ю. Він сам не розуміє рішення судді, адже міг продовжувати поєдинок: "Через 4 чи 5 секунд я вже відновився, відчував себе добре".

Не знаю, чому рефері відразу зупинив бій. У багатьох поєдинках відраховують до 9, і після того бій продовжується. Не знаю, чому суддя відразу не дав продовжити. Сталось так, як сталось, на все воля Божа. Дякую йому і за це. Хотілось перемогти. Нашою ціллю було "золото", але воно нам не підкорилось. Можливо, потрібно пройти цей шлях знову,

– зізнався Хижняк.

Олександр Хижняк – срібний призер Олімпійських ігор у Токіо.

Що сталось із Хижняком у фіналі