Чемпіонат Болгарії з футболу не є одним із найбільш видовищних чемпіонатів світу. Однак гол у матчі між командами Міньор та Септемврі заслуговує уваги оплесків.

Шалений гол у Болгарії

Міньор та Септемврі виступають у другому дивізіоні Болгарії. Команди вийшли на поле у дощову погоду, яка ще зменшувала цікавість гри.

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Поле стадіону Міньора не було готове до такої зливи та було у жахливому стані. Такий газон й узагалі складно назвати футбольним полем, це було більш схоже на болото. Однак арбітр зустрічі дозволив футболістам зіграти у цій калюжі. Щоправда, суддя таки зупинив поєдинок через зливу, яка не вщухала ні на хвилину.

Перед зупинкою гри господарі таки відкрили рахунок на табло, але не без долі фарту. Футболіст Міньора Божидар Васев побачив, що голкіпер суперника вийшов далеко із воріт та наважився на дальній удар. М'яч після пострілу ледь не з центра поля залетів за комірець воротарю Септемврі. Голкіпер точно не очікував такого удару та вже бачив у думках, як м'яч пролітає над поперечиною. Цей гол сміливо може претендувати на один з найкращих у сезоні.

Відео шаленого голу