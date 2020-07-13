Известный телеведущий Андрей Бедняков решил немного подшутить над футболистом "Шахтера" Евгением Коноплянкой. Жена игрока выставила фото на лошади, которое остроумно прокомментировал ведущий.

Бедняков прокомментировал фотографию супруги Виктории в ее Instagram.

Читайте также: "Шахтер" в голевой перестрелке опустил "Десну" на 4 место в УПЛ: видео

Она выложила свое фото верхом на лошади, подписав его: "Любовь с первого взгляда". Андрей долго не раздумывая прокомментировал фотографию.

Жека не похож здесь на себя. Здесь он благородный,

– оставил комментарий Бедняков.

Шутка от ведущего / Скрин instagram.com/vikakonoplyanka

Добавим, что Андрей Бедняков известный по работе в программе "Орел и решка" и вокальном шоу "X-Фактор". Также 33-летний ведущий является страстным болельщиком донецкого "Шахтера".

Карьера Коноплянки в "Шахтере"