Не похож здесь на себя: ведущий Бедняков протроллил Коноплянку сравнивая его с лошадью – фото
Известный телеведущий Андрей Бедняков решил немного подшутить над футболистом "Шахтера" Евгением Коноплянкой. Жена игрока выставила фото на лошади, которое остроумно прокомментировал ведущий.
Бедняков прокомментировал фотографию супруги Виктории в ее Instagram.
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Она выложила свое фото верхом на лошади, подписав его: "Любовь с первого взгляда". Андрей долго не раздумывая прокомментировал фотографию.
Жека не похож здесь на себя. Здесь он благородный,
– оставил комментарий Бедняков.
Шутка от ведущего / Скрин instagram.com/vikakonoplyanka
Добавим, что Андрей Бедняков известный по работе в программе "Орел и решка" и вокальном шоу "X-Фактор". Также 33-летний ведущий является страстным болельщиком донецкого "Шахтера".
Карьера Коноплянки в "Шахтере"
- В сентябре 2019 года футболист неожиданно пополнил состав "горняков".
- Дебютировал в УПЛ уже через несколько дней после подписания контракта в матче против луганской "Зари", заменив на 46-й минуте Тете.
- В сентябре также сыграл дебютный поединок "Шахтера" в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити".
- В конце сентября отметился первым голом в УПЛ в составе дончан в матче против "Ворсклы".