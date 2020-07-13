Відомий телеведучий Андрій Бідняков вирішив трішки пожартувати із футболіста "Шахтаря" Євгена Коноплянки. Дружина гравця виставила фото на коні, яке дотепно прокоментував ведучий.

Бідняков прокоментував світлину дружини Вікторії у її Instagram.

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Вона виклала своє фото верхи на коні, підписавши його: "Любов з першого погляду". Андрій довго не роздумуючи прокоментував світлину.

Жека не схожий тут на себе. Тут він благородний,

– залишив коментар Бідняков.



Жарт від ведучого / Скрін instagram.com/vikakonoplyanka

Додамо, що Андрій Бідняков відомий за роботою у програмі "Орел і решка" та вокальному шоу "X-Фактор". Також 33-річний ведучий є палким вболівальником донецького "Шахтаря".

Кар'єра Коноплянки у "Шахтарі"