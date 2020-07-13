Не схожий тут на себе: ведучий Бідняков протролив Коноплянку порівнюючи його з конем – фото
Відомий телеведучий Андрій Бідняков вирішив трішки пожартувати із футболіста "Шахтаря" Євгена Коноплянки. Дружина гравця виставила фото на коні, яке дотепно прокоментував ведучий.
Бідняков прокоментував світлину дружини Вікторії у її Instagram.
Читайте також: "Шахтар" у гольовій перестрілці опустив "Десну" на 4 місце в УПЛ: відео
Вона виклала своє фото верхи на коні, підписавши його: "Любов з першого погляду". Андрій довго не роздумуючи прокоментував світлину.
Жека не схожий тут на себе. Тут він благородний,
– залишив коментар Бідняков.
Жарт від ведучого / Скрін instagram.com/vikakonoplyanka
Додамо, що Андрій Бідняков відомий за роботою у програмі "Орел і решка" та вокальному шоу "X-Фактор". Також 33-річний ведучий є палким вболівальником донецького "Шахтаря".
Кар'єра Коноплянки у "Шахтарі"
- У вересні 2019 року футболіст несподівано поповнив склад "гірників".
- Дебютував в УПЛ вже за декілька днів після підписання контракту у матчі проти луганської "Зорі", замінивши на 46-й хвилині Тете.
- У вересні також зіграв дебютний поєдинок за "Шахтар" у Лізі чемпіонів проти "МанСіті".
- Наприкінці вересня відзначився першим голом в УПЛ у складі донеччан у матчі проти "Ворскли".