"Віддавав усі сили за цю футболку"
Ярослав Ракіцький розповів про свої виступи у "синьо-жовтій" футболці. У 2019 році захисник перейшов у російський Зеніт. Таким кроком футболіст закрив собі шлях у збірну України.
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Українець зізнався, що завжди чекав виклику та хотів грати у національній команді. На його думку, його майбутнє у збірній вирішив нинішній наставник команди Андрій Шевченко та президент УАФ Андрій Павелко. Андрій Миколайович з 2019 року ще жодного разу не розмовляв із гравцем.
Це не означає, що я не патріот своєї країни. Я люблю Україну. І коли грав за збірну, то віддавав усі сили за цю футболку. А окремі особистості придумали про мене різні дурниці. Але мені байдуже, що вони думають,
– сказав футболіст Зеніта.
"Навіщо мені чекати виклик далі?"
Ракіцький зізнався, що стежить за матчами української збірної. Йому кортить вийти на футбольне поле та допомогти команді перемогти: "Це життя. Вже не змінити того, що трапилось. Я закінчив кар'єру у збірній. Так, я розумію, що сталось. Все йшло від керівництва федерації. Вони наговорювали усім, у тому числі й Шевченку. Мене декілька разів не викликали у список. І я подумав, навіщо мені чекати виклик далі? Краще піду сам".
- У січні 2019 року Ракіцький змінив українську прописку на російську. Гравець перейшов із Шахтаря у Зеніт. Його контракт із росіянами розрахований до кінця червня 2022 року.
- Перехід Ракіцького у російський клуб негативно сприйняли в Україні. Футболіст не отримував виклик у збірну країни, після чого оголосив про завершення кар'єри в національній команді.
- У сезоні-2020/2021 футболіст провів за "зенітників" 32 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив один гол, віддав 4 асисти та заробив 6 попереджень.