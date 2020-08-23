Промоутерская компания Top Rank в ночь с 22 на 23 августа провела вечер бокса на MGM Grand в Лас-Вегасе (США). В главном событии вечера встретились Джо Смит и Элейдер Альварес.

Боксеры встречались в полуфинале турнира полутяжей от WBO. Экс-чемпион мира из Колумбии Альварес проиграл американцу Джо Смиту. Об этом сообщает 24 канал.

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Ход противостояния

Смит с самого начала боя пытался навязать силовой бокс. Альварес решил обороняться и работал джебами с дальней дистанции и не стеснялся клинчевать.

Американец штуромовал и Альварес не справился с прессингом. В 7-м раунде Альварес поймал Смита мощным ударом, но не отправил в нокдаун.

Альварес зря не пошел на добивание, и позволил американцу вернуть инициативу. В 9-м раунде бой завершился в пользу Смита.

Смит потряс Альвареса и бросился на добивание. Подняться Альваресу было настолько трудно, что рефери остановил бой.

Смотрите видео победы Смита

Welcome to your second Light Heavyweight world title shot, Joe Smith Jr.



9 rounds of pure, thorough work, then a lead right + power jab to close the show to start the 10th. Oh my. #AlvarezSmith pic.twitter.com/HGuu4fh1Jt — Top Rank Boxing (@trboxing) August 23, 2020

Для 30-летнего Джо Смита это был 29-й бой на профессиональном ринге. Американец одержал 26 побед и потерпел 3 поражения.

Зато в карьере Альвареса, который в 2015 году победил украинца Анатолия Дудченко, это второе поражение. Еще 25 боев он выиграл.