Не оставил живого места: Джо Смит феерично нокаутировал экс-чемпиона мира Альвареса – видео
Промоутерская компания Top Rank в ночь с 22 на 23 августа провела вечер бокса на MGM Grand в Лас-Вегасе (США). В главном событии вечера встретились Джо Смит и Элейдер Альварес.
Боксеры встречались в полуфинале турнира полутяжей от WBO. Экс-чемпион мира из Колумбии Альварес проиграл американцу Джо Смиту. Об этом сообщает 24 канал.
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Ход противостояния
Смит с самого начала боя пытался навязать силовой бокс. Альварес решил обороняться и работал джебами с дальней дистанции и не стеснялся клинчевать.
Американец штуромовал и Альварес не справился с прессингом. В 7-м раунде Альварес поймал Смита мощным ударом, но не отправил в нокдаун.
Альварес зря не пошел на добивание, и позволил американцу вернуть инициативу. В 9-м раунде бой завершился в пользу Смита.
Смит потряс Альвареса и бросился на добивание. Подняться Альваресу было настолько трудно, что рефери остановил бой.
Смотрите видео победы Смита
Для 30-летнего Джо Смита это был 29-й бой на профессиональном ринге. Американец одержал 26 побед и потерпел 3 поражения.
Зато в карьере Альвареса, который в 2015 году победил украинца Анатолия Дудченко, это второе поражение. Еще 25 боев он выиграл.