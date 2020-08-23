Не залишив живого місця: Джо Сміт феєрично нокаутував ексчемпіона світу Альвареса – відео
Промоутерська компанія Top Rank у ніч з 22 на 23 серпня провела вечір боксу на MGM Grand у Лас-Вегасі (США). У головній події вечора зустрілися Джо Сміт та Елейдер Альварес.
Боксери зустрічалися у півфіналі турніру напівтяжів від WBO. Ексчемпіон світу з Колумбії Альварес програв американцеві Джо Сміту. Про це повідомляє 24 канал.
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Хід протистояння
Сміт з початком бою намагався нав'язати силовий бокс. Альварес вирішив оборонятися і працював джебами з дальньої дистанції та не соромився клінчувати.
Американець напосідав і Альварес не справився з пресингом. У 7-му раунді Альварес зловив Сміта потужним ударом, але не відправив у нокдаун.
Альварес даремно не пішов на добивання, і дозволив американцю повернути ініціативу. У 9-у раунді бій завершився на користь Сміта.
Сміт потряс Альвареса та кинувся на добивання. Піднятися Альваресу було настільки важко, що рефері зупинив бій.
Дивіться відео перемоги Сміта
Для 30-річного Джо Сміта це був 29-й бій на професійному ринзі. Американець здобув 26 перемог та зазнав 3 поразок.
Натомість у кар'єрі Альвареса, який у 2015 році переміг українця Анатолія Дудченка, це друга поразка. Ще 25 боїв він виграв.