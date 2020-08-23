Промоутерська компанія Top Rank у ніч з 22 на 23 серпня провела вечір боксу на MGM Grand у Лас-Вегасі (США). У головній події вечора зустрілися Джо Сміт та Елейдер Альварес.

Боксери зустрічалися у півфіналі турніру напівтяжів від WBO. Ексчемпіон світу з Колумбії Альварес програв американцеві Джо Сміту. Про це повідомляє 24 канал.

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Хід протистояння

Сміт з початком бою намагався нав'язати силовий бокс. Альварес вирішив оборонятися і працював джебами з дальньої дистанції та не соромився клінчувати.

Американець напосідав і Альварес не справився з пресингом. У 7-му раунді Альварес зловив Сміта потужним ударом, але не відправив у нокдаун.

Альварес даремно не пішов на добивання, і дозволив американцю повернути ініціативу. У 9-у раунді бій завершився на користь Сміта.

Сміт потряс Альвареса та кинувся на добивання. Піднятися Альваресу було настільки важко, що рефері зупинив бій.

Дивіться відео перемоги Сміта

Welcome to your second Light Heavyweight world title shot, Joe Smith Jr.



9 rounds of pure, thorough work, then a lead right + power jab to close the show to start the 10th. Oh my. #AlvarezSmith pic.twitter.com/HGuu4fh1Jt — Top Rank Boxing (@trboxing) August 23, 2020

Для 30-річного Джо Сміта це був 29-й бій на професійному ринзі. Американець здобув 26 перемог та зазнав 3 поразок.

Натомість у кар'єрі Альвареса, який у 2015 році переміг українця Анатолія Дудченка, це друга поразка. Ще 25 боїв він виграв.