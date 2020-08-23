В Лас-Вегасе (США) на MGM Grand 22 августа состоялся очередной вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. В рамках второго среднего веса (до 76,2 кг) выступил украинец Виталий Копыленко.

Украинский боксер проиграл экс-чемпиону мира американцу Робу Бренту. Об этом сообщает 24 канал.

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Американец уничтожил Копыленко

К сожалению для 36-летнего украинца, бой получился абсолютно односторонним. Со стартового гонга украинец отдал инициативу оппоненту, который даже не включался на полную.

В первых раундах Виталий "заработал" неприятную гематому возле левого глаза.

С каждым последующим раундом Брент наращивал темп, заставляя Копыленко перейти в режим выживания.

Пятый раунд получился абсолютно односторонним. Учитывая отсутствие атакующих действий украинца рефери остановил бой – технический нокаут.

Брент-Копыленко видео боя