Не приятно говорить на языке страны-агрессорки, – Ребров призвал разговаривать на украинском

Бывший наставник Динамо Сергей Ребров задел языковой вопрос. Наставник рассказал, что после полномасштабного вторжения России в Украину начал разговаривать на украинском языке.

Ребров: Сейчас я говорю на украинском языке

47-летний наставник Аль-Айна заявил, что после нападения России на Украину языковой вопрос в нашей стране стал актуальным. Сергей Ребров рассказал, что ему противно разговаривать на языке оккупанта и призвал других переходить говорить по-украински.

Смотрите также Первый трофей в ОАЭ: Ребров отпраздновал победу Аль-Айна с сыновьями и украинским флагом

Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык. Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны-агрессорки,

– сказал украинский тренер.

Интересно, что до этого Ребров говорил по-русски. Бывший наставник Динамо является уроженцем Горловки в Донецкой области. Именно Сергей Станиславович был инициатором создания фонда среди футболистов-легионеров, помогающего украинцам.

Отметим, что после 24 февраля у многих украинцев открылись глаза соседней России. Многие спортсмены отказались от языка ворота и начали публиковать посты в своих соцсетях исключительно на украинском.

Тренерская карьера Сергея Реброва