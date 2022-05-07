Ребров: Зараз я говорю українською мовою

47-річний наставник Аль-Айна заявив, що після нападу Росії на Україну, мовне питання у нашій країні стало на часі. Сергій Ребров розповів, що йому бридко розмовляти мовою окупанта та закликав інших переходити говорити українською.

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Зараз я говорю українською мовою. Кожен український громадянин має розуміння зараз, наскільки важлива українська мова. Я впевнений, що всі ми перейдемо, тому що розуміємо, наскільки це необхідно не для країни, а для себе, оскільки не дуже приємно говорити мовою країни-агресорки,

– сказав український тренер.

Цікаво, що до цього Ребров розмовляв російською. Колишній наставник Динамо є уродженцем Горлівки, що у Донецькій області. Саме Сергій Станіславович був ініціатором створення фонду серед футболістів-легіонерів, який допомагає українцям.

Відзначимо, що після 24 лютого у багатьох українців відкрились очі щодо сусідньої Росії. Багато спортсменів відмовились від мови ворота та почали публікувати пости у своїх соцмережах виключно українською.

Тренерська кар'єра Сергія Реброва