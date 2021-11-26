Не нужно с Россией играть, – экс-тренер сборной Украины резко высказался о жеребьевке ЧМ-2022
Источник:Tribuna.com
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022. Соперником Украины могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.
81-летний специалист агрессивно отреагировал на вопрос, правильно ли делают функционеры УЕФА и ФИФА, не позволяя встретиться командам из России и Украины.
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Правильно, что Украину и Россию разводят во время жеребьевки. Зачем нам Россия? Эти б***и, что они делают? Вы только посмотрите. Этот Путин сошел с ума что ли?
– сказал он.
"Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, которые воруют миллиардеры, надо давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не нужно с россиянами играть", – категорично заявил Сабо.
Украина вышла в плей-офф отбора
- Франция не впустила Финляндию на второе место в группе D. Команда Дидье Дешама одержала победу на выезде со счетом 0:2. Такой сценарий стал лучшим для украинцев. "Сине-желтые" смогли выпрыгнуть в таблице выше финнов и выйти в плей-офф отбора.
- Жеребьевка участников плей-офф состоится 26 ноября.
- Потенциальные соперники Украины – Италия, Португалия, Швеция, Уэльс и Шотландия.