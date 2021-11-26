Не нужно с Россией играть, – экс-тренер сборной Украины резко высказался о жеребьевке ЧМ-2022

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022. Соперником Украины могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

81-летний специалист агрессивно отреагировал на вопрос, правильно ли делают функционеры УЕФА и ФИФА, не позволяя встретиться командам из России и Украины.

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Правильно, что Украину и Россию разводят во время жеребьевки. Зачем нам Россия? Эти б***и, что они делают? Вы только посмотрите. Этот Путин сошел с ума что ли?

– сказал он.

"Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, которые воруют миллиардеры, надо давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не нужно с россиянами играть", – категорично заявил Сабо.

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