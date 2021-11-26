81-річний фахівець агресивно відреагував на питання, чи правильно роблять функціонери УЄФА та ФІФА, не дозволяючи зустрітися командам із Росії та України.

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Правильно, що Україну та Росію розводять під час жеребкування. Навіщо нам Росія? Ці б***і, що вони роблять? Ви тільки подивіться. Цей Путін збожеволів чи що?

– сказав він.

"Я не політик, але треба зробити наші кордони такими сильними, щоб жодна муха не пролетіла. Усі гроші, що крадуть мільярдери, треба давати на озброєння, щоби наші діти жили спокійно. Не треба з росіянами грати", – категорично заявив Сабо.

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