Караваев: знаю, что у них хотя бы есть еда и вода

Правый защитник киевского Динамо является уроженцем Херсона, после полномасштабного вторжения России в Украину стал временно оккупирован врагом. Александр Караваев рассказал, как его оставшаяся в городе семья продолжает жить под оккупацией.

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Футболист сборной признался, что постоянно держит связь с семьей. Караваев пытался прислать в семье лекарства, но медицинские препараты не дошли бы в руки из-за россиян, которые мгновенно такие вещи забирают.

Мы все время переписываемся. Я знаю, что у них хотя бы есть еда и вода. Я пытался выслать им лекарство, но мы услышали, что русские конфискуют все, что имеет какую-то ценность. Они у моря и ежедневно слышат обстрел в сторону Одессы и Николаева,

– сказал фланговый защитник.

Напомним, что захватчики продолжают творить зверства не только на подконтрольных для них территориях. Они каждый день обстреливают украинские города. Недавно оккупанты похитили украинскую арбитрину Ирину Петрову. К счастью, история окончилась хеппи-эндом. После четырех дней в плену Ирину отпустили домой. Опытной арбитрине удалось выехать из родного оккупированного города и добраться до Киева.

Карьера Александра Караваева

Александр Караваев – воспитанник донецкого футбола, который успел поиграть за вторую команду Шахтера, Севастополь и в 2014 году впервые уехал в аренду в луганскую Зарю, где он выступал дважды за два года.

Зимой 2017 впервые отправился за границу. Шахтер отпустил футболиста в аренду в Фенербахче, где пробыл шесть месяцев.

В августе того же года Караваев по возвращении из Турции стал полноценным игроком Зари. Это был третьим приходом Александра в луганскую команду, но теперь уже не на правах аренды.

В Заре защитник провел два года и благодаря хорошей игре заинтересовал Динамо. Летом 2019 подписал контракт с киевлянами.

В сезоне-2021/2022 провел 26 поединков, в которых отличился тремя ассистами. Его соглашение со столичным клубом рассчитано до конца июня 2023 года.

Пока Александр находится в расположении сборной Украины, которая заканчивает подготовку к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии (1 июня). В случае положительного результата для украинцев подопечные Александра Петракова встретятся с Уэльсом (5 июня) в финальной борьбе за путевку на Мундиаль в Катар.

К слову. Караваев провел в футболке национальной команды 40 матчей, в которых забил один гол.

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