Не могу драться в Украине, но могу это делать на поле, – Яремчук о выходе Бенфики в 1/4 ЛЧ

Бенфика Яремчука пробилась в 1/4 Лиги чемпионов. В решающем матче "орлы" одолели Аякс.

"Отдаю все, что могу"

Украинский форвард сыграл в ответном матче против Аякса, выйдя на поле на замену. После непростого поединка Роман Яремчук пообщался с журналистами о войне на Украине.

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Для меня это трудный вопрос. Я профессионал, мне нужно сражаться здесь, на поле. Мои друзья и народ воюют в Украине, но мне нужно бороться здесь. Отдаю все, что могу,

– подчеркнул Роман.

"Я не могу драться там, но могу это делать на поле. Делаю все, что могу, пытаюсь показать свою страну в футболе. Конечно, я много думаю об этой ситуации, но это так", – добавил футболист.

Первый поединок между Бенфикой и Аяксом закончился вничью 2:2, и в нем забитым мячом отличился Яремчук.

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл за "орлов" 34 матча, забив восемь мячей.