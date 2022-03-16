"Нештяки" от Ярмоленко

Ярмоленко проживал долгое время со своей семьей в Чернигове. Этот город изрядно страдает от рук рашистских оккупантов.

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Сразу после вторжения России на территорию Украины Андрей перечислил в помощь Вооруженным силам Украины 3 миллиона гривен.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что на этот раз футболист помог разведчикам из Чернигова.

Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти "нештяки", которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо!

– сказал Чаус.

13 марта Ярмоленко забил первый гол для себя за Вест Хэм в АПЛ в этом сезоне. Случилось это на 70-й минуте игры против Астон Виллы.

После забитого гола Андрей упал на коленях и не смог сдержать эмоций.