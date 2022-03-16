"Віддаю все, що можу"

Український форвард зіграв у матчі-відповіді проти Аякса, вийшовши на поле на заміну. Після непростого поєдинку Роман Яремчук поспілкувався з журналістами про війну в Україні.

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Для мене це важке питання. Я професіонал, мені потрібно боротися тут, на полі. Мої друзі та народ воюють в Україні, але мені потрібно боротися тут. Віддаю все, що можу,

– наголосив Роман.

"Я не можу битися там, але можу це робити на полі. Роблю все, що можу, намагаюся показати свою країну у футболі. Звісно, ​​я багато думаю про цю ситуацію, але це так", – додав футболіст.

Перший поєдинок між Бенфікою та Аяксом закінчився внічию 2:2, і у ньому забитим м'ячем відзначився Яремчук.

У нинішньому сезоні Яремчук зіграв за "орлів" 34 матчі, забивши вісім м'ячів.