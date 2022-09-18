Не могу держать стакан, – Альваресу необходима операция на левой руке после боя с Головкиным
Источник:Boxing News 24
В ночь на 18 сентября состоялось большое чемпионское сражение в Лас-Вегасе, где Сауль Альварес сошелся с Геннадием Головкиным. Он продолжался все 12 раундов.
Альварес: Мне нужна операция на левой руке
Мексиканец Сауль Альварес и казахстанец Геннадий Головкин третий раз встретились в дуэли между собой. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, принадлежащем Канело с ноября 2021 года.
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Канело победил Головкина единогласным решением судей – 115-113 и 116-112. После победы мексиканец рассказал о травме и необходимой операции.
"Мне нужна операция на левой руке. Но я в порядке. Я воин, поэтому здесь. Рука очень болит, не могу даже держать стакан с водой.
Меня не удивила активность Головкина в последних раундах. Знаю его, у него хорошая генетика. Геннадий – сильный боксер, поэтому я не удивлен", – сказал Канело.
Сауль Альварес – Геннадий Головкин: главное о бое
- Альварес принял инициативу с первых же минут встречи. Мексиканец был более активным и более точным. Сауль каждый раз ошеломлял соперника, а вот Геннадий никак не мог выйти из защиты и перехватить инициативу.
- Головкин выглядел довольно слабо в первой части боя. Но в 9-м раунде картина несколько изменилась, Альварес выглядел уставшим, тогда как Головкин стал более активным. Казахский боксер даже был близок к тому, чтобы нокаутировать мексиканца.
- В результате судьи насчитали достаточно близкую, но все же однозначную победу Сауля.