Альварес: ​​Мне нужна операция на левой руке

Мексиканец Сауль Альварес и казахстанец Геннадий Головкин третий раз встретились в дуэли между собой. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, принадлежащем Канело с ноября 2021 года.

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Канело победил Головкина единогласным решением судей – 115-113 и 116-112. После победы мексиканец рассказал о травме и необходимой операции.

"Мне нужна операция на левой руке. Но я в порядке. Я воин, поэтому здесь. Рука очень болит, не могу даже держать стакан с водой.

Меня не удивила активность Головкина в последних раундах. Знаю его, у него хорошая генетика. Геннадий – сильный боксер, поэтому я не удивлен", – сказал Канело.

Сауль Альварес – Геннадий Головкин: главное о бое