Альварес: Мені потрібна операція на лівій руці

Мексиканець Сауль Альварес та казахстанець Геннадій Головкін втретє зустрілися у дуелі між собою. На кону стояв титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі, що належить Канело з листопада 2021 року.

До теми Альварес зберіг звання абсолютного чемпіона, але не зміг нокаутувати Головкіна

Канело переміг Головкіна одноголосним рішенням суддів – 115-113 та 116-112. Після перемоги мексиканець розповів про травму та необхідну операцію.

"Мені потрібна операція на лівій руці. Але я в порядку. Я воїн, тому тут. Рука дуже болить, не можу навіть тримати склянку з водою.

Мене не здивувала активність Головкіна в останніх раундах. Знаю його, він має хорошу генетику. Геннадій – сильний боксер, тому я не здивований", – сказав Канело.

Сауль Альварес – Геннадій Головкін: головне про бій