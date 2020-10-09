Не міг сказати ні "Динамо", – Луческу
Наставник "Динамо" Мірча Луческу розповів, що не міг відмовитися від пропозиції очолити київський клуб. Румун зізнався, що пожертвував відносинами з фанатами "Шахтаря".
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу в інтерв'ю Tuttosport розповів, чому погодився очолити київський клуб після роботи в "Шахтарі". Про це повідомляє fcinternews.it.
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Я знаю, що зіпсував стосунки з уболівальниками "Шахтаря"
75-річний румун протягом 12 років очолював "Шахтар" – головного конкурента "Динамо". Прихід Луческу в "Динамо" спричинив неабиякий резонанс серед представників обох сторін.
Луческу ж нагадав, що він не єдиний тренер, який тренував непримиримих ворогів.
Зокрема, румун навів приклад Джованні Трапаттоні, Марчелло Ліппі та Антоніо Конте, які перейшли з "Ювентуса" в "Інтер".
Я знаю, що трохи зіпсував стосунки з уболівальниками "Шахтаря", але я хотів відчути себе живим. Я був удома цілий рік, а футбол – це моє життя, я занадто нудьгував по ньому. Тому я не міг сказати "ні",
– сказав Луческу.
Луческу в "Динамо" – що відомо
Мірча Луческу влітку зі скандалом очолив "Динамо". Через тиск фанатів румунський фахівець подав у відставку, яку не прийняв президент "Динамо" Ігор Суркіс.
На чолі "Динамо" Луческу провів уже 9 матчів – 7 перемог та дві нічиї. З "біло-синіми" румун встиг виграти Суперкубок України, здолавши "Шахтар".
Також Луческу вивів "Динамо" у груповий етап Ліги чемпіонів.
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