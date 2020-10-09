Наставник "Динамо" Мірча Луческу розповів, що не міг відмовитися від пропозиції очолити київський клуб. Румун зізнався, що пожертвував відносинами з фанатами "Шахтаря".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу в інтерв'ю Tuttosport розповів, чому погодився очолити київський клуб після роботи в "Шахтарі". Про це повідомляє fcinternews.it.

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Я знаю, що зіпсував стосунки з уболівальниками "Шахтаря"

75-річний румун протягом 12 років очолював "Шахтар" – головного конкурента "Динамо". Прихід Луческу в "Динамо" спричинив неабиякий резонанс серед представників обох сторін.

Луческу ж нагадав, що він не єдиний тренер, який тренував непримиримих ворогів.

Зокрема, румун навів приклад Джованні Трапаттоні, Марчелло Ліппі та Антоніо Конте, які перейшли з "Ювентуса" в "Інтер".

Я знаю, що трохи зіпсував стосунки з уболівальниками "Шахтаря", але я хотів відчути себе живим. Я був удома цілий рік, а футбол – це моє життя, я занадто нудьгував по ньому. Тому я не міг сказати "ні",

– сказав Луческу.

Луческу в "Динамо" – що відомо

Мірча Луческу влітку зі скандалом очолив "Динамо". Через тиск фанатів румунський фахівець подав у відставку, яку не прийняв президент "Динамо" Ігор Суркіс.

На чолі "Динамо" Луческу провів уже 9 матчів – 7 перемог та дві нічиї. З "біло-синіми" румун встиг виграти Суперкубок України, здолавши "Шахтар".

Також Луческу вивів "Динамо" у груповий етап Ліги чемпіонів.