"Никто украинскому тренеру не предлагал возглавить клуб из Глазго"

Украинский журналист Игорь Цыганык заверил, что стороны не ведут переговоров. Шотландский клуб не обращался к бывшему наставнику сборной Украины с официальным предложением.

Интересно Шевченко не возглавит Милан: клуб выбрал другой вариант

Цыганык рассказал, что руководство клуба полностью доверяю и верит в силы и профессионализм нынешнего наставника команды Ангелоса Постекоглу.

На данный момент Шевченко не ведет переговоры с Селтиком. Никто украинскому тренеру не предлагал возглавить клуб из Глазго. Там есть тренер, который пользуется доверием владельца клуба. И я думаю, что у него еще будут шансы исправить ситуацию, которая сейчас сложилась. Но я могу вас заверить, что никаких переговоров между Селтиком и Шевченко сейчас нет,

– отметил журналист.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко попал под прицел людей Селтика. Клуб из Шотландии якобы не слишком доволен выступлениями команды под руководством Постекоглу. Сам же Шевченко хотел бы попробовать себя на клубном уровне в Великобритании. Похоже, все это было лишь на уровне слухов.

Не удастся в ближайшее время обладателю "Золото мяча" воплотить в реальность его мечту, возглавив итальянский Милан, за который выступал в роли футболиста. Клуб заинтересован в продлении контракт с нынешним тренером Стефано Пиоли.