"Ніхто українському тренеру не пропонував очолити клуб з Глазго"

Український журналіст Ігор Циганик запевнив, що сторони не ведуть перемовин. Шотландський клуб не звертався до колишнього наставника збірної України з офіційною пропозицією.

Цікаво Шевченко не очолить Мілан: клуб обрав інший варіант

Циганик розповів, що керівництво клубу повністю довіряю та вірить у сили та професіоналізм нинішнього наставника команди Ангелоса Постекоглу.

На цей момент Шевченко не веде переговори з Селтіком. Ніхто українському тренеру не пропонував очолити клуб з Глазго. Там є тренер, який користується довірою власника клубу. І я думаю, що у нього ще будуть шанси виправити ситуацію, яка зараз склалася. Але я можу вас запевнити, що ніяких переговорів між Селтіком і Шевченком зараз немає,

– зазначив журналіст.

Раніше повідомлялось, що Андрій Шевченко потрапив під приціл людей Селтіка. Клуб із Шотландії нібито не надто задоволене виступами команди під керівництвом Постекоглу. Сам ж Шевченко хотів би спробувати себе на клубному рівні у Великій Британії. Схоже, все це було лише на рівні чуток.

Не вдасться найближчим часом володарю "Золото м'яча" втілити в реальність його мрію, очоливши італійський Мілан, за який виступав у ролі футболіста. Клуб зацікавлений у продовженні контракт із нинішнім тренером Стефано Піолі.