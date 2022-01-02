Не Миколенко единым: Динамо может продать еще одного лидера

Киевское Динамо солидно заработало на трансфере Виталия Миколенко в Эвертон. Но на этом киевляне не планируют останавливаться.

Динамо готово отпускать лидеров

Киевский клуб готов отпускать своих лидеров, если на них будут щедрые предложения. Переход Виталия Миколенко может стать не последним в зимнее межсезонье.

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Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил футбольный агент Вячеслав Заховайло. Он не стал называть фамилию футболиста, который может покинуть Динамо зимой 2022 года.

Однако добавил, что это может быть один из лидеров команды. Ранее сообщалось, что Мирча Луческу готов дать добро на продажу Карлоса де Пены, Виктора Цыганкова и Беньямина Вербича.

Но все будет зависеть, удовлетворит ли предложение боссов киевского клуба.

Поделюсь, но не буду упоминать имена. Я буду прав. Динамо Киев имеет возможность продать одного из своих лидеров в ближайшее время. Вопрос переговоров. Может ли претендент убедить или удовлетворить финансовые требования киевлян?

– написал агент.

Румынский тренер предложил бухарестскому Динамо список из 12-ти игроков, которые могут перейти в аренду в Румынию. Все они в первой части сезона выступали в аренде в одесском Черноморце.