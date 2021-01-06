Трансферная стоимость футболистов – понятие довольно относительное. Сюда входит немало факторов, которые следует учитывать. Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал свою версию самых дорогих игроков, выступающих в топ-5 чемпионатах Европы.

Важными критериями для расчета трансферной стоимости игрока в CIES Football Observatory являются его возраст и продолжительность контракта. Несмотря на это, некоторые топовые футболисты даже не попали в первую сотню рейтинга.

Стоящее Вратарь Шахтера Трубин в сборной открытий Лиги чемпионов-2020

Среди них и Криштиану Роналду. Учитывая, что у него контракт только до лета 2022 года, 35-летнего игрока оценили в 47 миллионов евро. Это позволило ему занять лишь 131 место.

Первым в рейтинге оказался нападающий Маркус Рэшфорд из Манчестер Юнайтед. У 23-летнего игрока контракт с клубом до 2024 года, а его трансферная стоимость составляет 165,6 миллиона евро.

На втором месте оказался нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд – 152 миллиона евро. Замыкает первую тройку защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд с ценником в 151,6 миллиона евро.

Лидер предыдущего рейтинга Килиан Мбаппе из ПСЖ опустился аж на пятое место. Все из-за того, что у него лишь 1,5 года контракта с клубом. Его оценили в 149,4 миллиона евро.



Топ-20 самых дорогих игроков в рейтинге CIES / инфографика CIES Football Observatory

В топ-100 сумел попасть Лионель Месси. Учитывая, что летом 2021 года у него заканчивается контракт с Барселоной, цена на него составляет 54 миллиона евро. Это 97 место.

Сколько стоят украинские футболисты

В CIES Football Observatory представили лишь первую сотню рейтинга. В нее не попали украинские футболисты, выступающие в топ-5 чемпионатах (АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А и Лига 1). Но можно посмотреть, во сколько примерно оцениваются украинские игроки: