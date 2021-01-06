Трансферна вартість футболістів – поняття доволі відносне. Сюди входить чимало факторів, які слід враховувати. Дослідницький центр CIES Football Observatory опублікував свою версію найдорожчих гравців, які виступають у топ-5 чемпіонатах Європи.

Важливими критеріями для розрахунку трансферної вартості гравця у CIES Football Observatory є його вік та тривалість контракту. Зважаючи на це, деякі топові футболісти навіть не потрапили до першої сотні рейтингу.

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Серед них і Кріштіану Роналду. Зважаючи, що в нього контракт лише до літа 2022 року, 35-літнього гравця оцінили в 47 мільйонів євро. Це дозволило йому посісти лише 131 місце.

Першим у рейтингу опинився нападник Маркус Решфорд з Манчестер Юнайтед. У 23-річного гравця контракт з клубом до 2024 року, а його трансферна вартість становить 165,6 мільйона євро.

На другому місці опинився нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Холанд – 152 мільйони євро. Замикає першу трійку захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд з цінником у 151,6 мільйона євро.

Лідер попереднього рейтингу Кіліан Мбаппе з ПСЖ опустився аж на п'яте місце. Все через те, що в нього лише 1,5 роки контракту з клубом. Його оцінили в 149,4 мільйона євро.



Топ-20 найдорожчих гравців в рейтингу CIES / Інфографіка CIES Football Observatory

До топ-100 зумів потрапити Ліонель Мессі. Зважаючи, що влітку 2021 року в нього закінчується контракт з Барселоною, ціна на нього становить 54 мільйони євро. Це 97 місце.

Скільки коштують українські футболісти

У CIES Football Observatory представили лише першу сотню рейтингу. В неї не потрапили українські футболісти, які виступають у топ-5 чемпіонатах (АПЛ, Бундесліга, Ла Ліга, Серія А та Ліга 1). Але можна подивитися, у скільки приблизно оцінюються українські гравці: