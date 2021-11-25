Не Манчестер Юнайтед: Зидан определился с клубом, который планирует возглавить

Титулованный французский тренер Зинедин Зидан скоро может прервать творческий отпуск и вернуться к работе. Зидан – главный претендент на тренерское кресло ПСЖ.

Когда Зидан возглавит ПСЖ

По информации французских СМИ, бывший наставник Реала последние несколько недель вел переговоры с ПСЖ.

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ПСЖ намерена назначить трехкратного победителя Лиги чемпионов во главе Реала до следующего сезона.

Зидан может заменить на тренерском мостике ПСЖ аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Последнего британские СМИ сватают в Манчестер Юнайтед.

Почеттино неоднократно опровергал слухи, что возглавит МЮ. Тренер апеллировал, что его контракт с парижанами действует до 2023 года.

Смена тренера во французском клубе, вероятно, произойдет в конце сезона-2021/2022. Сообщалось, что Зидан не желает приходить в новый клуб посреди сезона.

Достижения Зидана

Как тренер, 49-летний Зидан возглавлял только мадридский Реал. Во главе "сливочных" француз трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

Ему удалось дважды стать чемпионом Испании. Всего в Мадриде Зидан выиграл 11 трофеев.

Специалист дважды был признан лучшим тренером в мире.