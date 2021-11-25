Коли Зідан очолить ПСЖ

За інформацією французьких ЗМІ, колишній наставник Реала протягом останніх декількох тижнів вів переговори з ПСЖ.

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ПСЖ має намір призначити триразового переможця Ліги чемпіонів на чолі Реала до наступного сезону.

Зідан може замінити на тренерському містку ПСЖ аргентинського фахівця Маурісіо Почеттіно. Останнього британські ЗМІ сватають у Манчестер Юнайтед.

Почеттіно неодноразово спростував чутки, що очолить МЮ. Тренер апелював, що його контракт з парижанами чинний до 2023 року.

Зміна тренера у французькому клубі, ймовірно, відбудеться наприкінці сезону-2021/2022. Повідомлялося, що Зідан не хоче приходити у новий клуб посеред сезону.

До уваги. ПСЖ 24-го листопада програв Манчестер Сіті у важливому матчі Ліги чемпіонів. Французький клуб не зможе фінішувати вище другого місця в групі A й під час жеребкування 1/8 фіналу буде серед несіяних команд.

Досягнення Зідана