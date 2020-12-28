Не Луческу та Каштру: в УПЛ визначили найкращого тренера 2020 року
Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера найвищого дивізіону чемпіонату України.
За підсумками 2020 року найкращим із середнім показником 4,38 з 5 виявився Віктор Скрипник – головний тренер луганської Зорі. Про це повідомляє офіційний сайт ВОТФ.
До слова Дебютний гол українця Шведа приніс перемогу Мехелену в чемпіонаті Бельгії: відео
Він випередив Олександра Рябоконя з Десни, Мірчу Луческу з Динамо, Луїша Каштру з Шахтаря і Юрія Максимова з Ворскли.
Інші номінації
- У Першій лізі титул кращого тренера віддали наставнику Агробізнесу Олександру Чижевському.
- У Другій – тренеру Діназа Володимиру Бондаренку.
- Серед аматорських клубів виграв коуч Вікторії Артем Радіонов.
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