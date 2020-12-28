Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера найвищого дивізіону чемпіонату України.

За підсумками 2020 року найкращим із середнім показником 4,38 з 5 виявився Віктор Скрипник – головний тренер луганської Зорі. Про це повідомляє офіційний сайт ВОТФ.

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Він випередив Олександра Рябоконя з Десни, Мірчу Луческу з Динамо, Луїша Каштру з Шахтаря і Юрія Максимова з Ворскли.

До слова. За підсумками минулого сезону Зоря фінішувала на третьому місці в турнірній таблиці чемпіонату України, що дозволило їй взяти участь в груповому раунді Ліги Європи.

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