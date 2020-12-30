Бывшие футболисты Шахтера Евгений Селезнев и Резван Рац уехали на отдых на Бали. Игроки времени даром не теряют, а успевают открывать в себе новые таланты актеров.

Семьи Евгения Селезнева и Резвана Раца вместе решили провести отпуск в солнечных краях. Игроки неожиданно для всех решили перепеть вирусную песню Vavan Noggano – "Не корона, бро". У "экс-горняков" получился забавный ролик, который они выложили на своих страницах в инстаграм.

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Новые таланты

Этот хит взорвал интернет, многие люди перепевали песню или же снимали забавные ролики на нее. Похоже, футболисты открыли в себе новые таланты, в частности актерский. Правда, несколько лучше в этой роли сыграл румынский защитник Поле Тимишоары. Селезневу же надо поучиться у своего друга.

Когда спортсмены повесят бутсы на гвоздь, то уверенно смогут пойти в блогерство, где составят достойную конкуренцию тому же Артему Милевскому и Александру Алиеву, у которых есть свои ютуб-каналы. Первый уже успел оценить ролик в комментариях под постом "Царя" Селезнева.

До этого Евгений еще ни разу не выкладывал в интернет подобных видео. Обычно в его аккаунтах видео с тренировки или боксерского ринга. К слову, футболист горячо увлекается боксом.