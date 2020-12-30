Колишні футболісти Шахтаря Євген Селезньов та Резван Рац поїхали на відпочинок на Балі. Гравці часу даром не гають, а встигають відкривати у собі нові таланти акторів.

Сім'ї Євгена Селезньова та Резвана Раца разом вирішили провести відпустку у сонячних краях. Гравці несподівано для всіх вирішили переспівати вірусну пісню Vavan Noggano – "Не корона, бро". У "ексгірників" вийшов кумедний ролик, який вони виклали на своїх сторінках у інстаграмі.

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Нові таланти

Цей хіт підірвав інтернет, багато людей переспівували пісню або ж знімали кумедні ролики на неї. Схоже, футболісти відкрили у собі нові таланти, зокрема акторський. Щоправда, дещо краще у цій ролі зіграв румунський захисник Полі Тімішоари. Селезньову ж треба повчитись у свого друга.

Коли спортсмени повішають бутси на цвях, то впевнено зможуть піти у блогерство, де складуть гідну конкуренцію тому ж Артему Мілевському та Олександру Алієву, у яких є свої ютуб-канали. Перший вже встиг оцінити ролик у коментарях під постом "Царя" Селезньова.

До цього Євген ще жодного разу не викладав у інтернет подібних відео. Зазвичай у його акаунтах відео з тренування чи боксерського рингу. До слова, футболіст палко захоплюється боксом.