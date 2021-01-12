Игроки Шахтера Максим Малышев и Давид Хочолава отправились в оккупированные территории во время зимней паузы.

Футболисты посетили Красногоровку, Марьинку и Авдеевку в рамках проекта "Давай, играй!" В общем, они провели в пути 14 часов и преодолели около 600 километров за поездку. Об этом сообщает официальный ютуб "горняков".

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Во всех трех городах Малышев и Хочолава сыграли с местными ребятишками (в Красногоровке победила команда Хочолавы, а в Марьинке – команда Малышева), А в Авдеевке посетили юного участника проекта. Также, игроки в каждом из городов раздавали подарки от ФК Шахтер.

К слову. Тренировка под эгидой "Давай, играй!" проходят в 8 городах на линии разграничения: Красногоровке, Марьинке, Авдеевке, Курахово, Счастье, Станице Луганской, Волновахе и Торецком.

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