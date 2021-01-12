Гравці Шахтаря Максим Малишев та Давід Хочолава вирушили до окупованих територій під час зимової паузи.

Футболісти відвідали Красногорівку, Мар'їнку та Авдіївку в рамках проекту "Давай, грай!" Загалом, вони провели у дорозі 14 годин та подолали близько 600 кілометрів за поїздку. Про це повідомляє офіційний ютуб "гірників".

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У всіх трьох містах Малишев та Хочолава зіграли із місцевими дітлахами (у Красногорівці перемогла команда Хочолави, а у Мар'їнці – команда Малишева), а в Авдіївці завітали до юного учасника проекту. Також, гравці в кожному з міст роздавали подарунки від ФК Шахтар.

До слова. Тренування під егідою "Давай, грай!" проходять у 8 містах на лінії розмежування: Красногорівці, Мар'їнці, Авдіївці, Курахово, Щасті, Станиці Луганській, Волновасі і Торецькому.

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