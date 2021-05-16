Драка фанатов на трибунах
На турнире по смешанным единоборствам есть на что посмотреть не только в октагоне, но и за его пределами. Между зрителями произошла драку, которую смогли завершить только работники охраны.
Интересно увидеть Оливейра брутально нокаутировал Чендлера и завоевал чемпионский титул Хабиба: видео
Трое мужчин устроили серьезную драку прямо на трибунах стадиона. Возможно, мужчины болели за разных бойцов во время боев. Не обошлось здесь и без вмешательства полицейских.
Мужчины так сильно дрались, что их схватка был не менее зрелищной чем бой профессиональных бойцов. Зрители, сидевшие рядом, успели снять драку на телефоны.
- Главным шоу вечера стал бой между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером. Победитель боя стал чемпионом UFC в легком весе и надел на себя пояс, которым ранее владел Хабиб Нурмагомедов. Россиянин уже завершил карьеру.
- Поединок длился всего 2 раунда и завершился победой бразильца Оливейры.
Видео драки фанатов