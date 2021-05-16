Драка фанатов на трибунах

На турнире по смешанным единоборствам есть на что посмотреть не только в октагоне, но и за его пределами. Между зрителями произошла драку, которую смогли завершить только работники охраны.

Интересно увидеть Оливейра брутально нокаутировал Чендлера и завоевал чемпионский титул Хабиба: видео

Трое мужчин устроили серьезную драку прямо на трибунах стадиона. Возможно, мужчины болели за разных бойцов во время боев. Не обошлось здесь и без вмешательства полицейских.

Мужчины так сильно дрались, что их схватка был не менее зрелищной чем бой профессиональных бойцов. Зрители, сидевшие рядом, успели снять драку на телефоны.

Главным шоу вечера стал бой между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером. Победитель боя стал чемпионом UFC в легком весе и надел на себя пояс, которым ранее владел Хабиб Нурмагомедов. Россиянин уже завершил карьеру.

Поединок длился всего 2 раунда и завершился победой бразильца Оливейры.

Видео драки фанатов