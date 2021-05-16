Бійка фанатів на трибунах
На турнірі зі змішаних єдиноборств було на що подивитись не лише в октагоні, а й поза його межами. Між глядачами сталась бійку, яку змогли завершити лише працівники охорони.
Цікаво побачити Олівейра брутально нокаутував Чендлера та завоював чемпіонський титул Хабіба: відео
Троє чоловіків влаштували серйозну бійку прямо на трибунах стадіону. Можливо, чоловіки вболівали за різних бійців під час боїв. Не обійшлось тут і без втручання поліцейських.
Чоловіки так сильно бились, що їх сутичка не була менш видовищною за бій професійних бійців. Глядачі, які сиділи поруч, встигли зняти бійку на телефони.
- Головним шоу вечора став бій між Чарльзом Олівейрою та Майклом Чендлером. Переможець бою став чемпіоном UFC у легкій вазі та одягнув на себе пояс, який раніше володів Хабіб Нурмагомедов. Росіянин вже завершив кар'єру.
- Поєдинок тривав лише 2 раунди та завершився перемогою бразильця Олівейри.
Відео бійки фанатів