Бійка фанатів на трибунах

На турнірі зі змішаних єдиноборств було на що подивитись не лише в октагоні, а й поза його межами. Між глядачами сталась бійку, яку змогли завершити лише працівники охорони.

Цікаво побачити Олівейра брутально нокаутував Чендлера та завоював чемпіонський титул Хабіба: відео

Троє чоловіків влаштували серйозну бійку прямо на трибунах стадіону. Можливо, чоловіки вболівали за різних бійців під час боїв. Не обійшлось тут і без втручання поліцейських.

Чоловіки так сильно бились, що їх сутичка не була менш видовищною за бій професійних бійців. Глядачі, які сиділи поруч, встигли зняти бійку на телефони.

Головним шоу вечора став бій між Чарльзом Олівейрою та Майклом Чендлером. Переможець бою став чемпіоном UFC у легкій вазі та одягнув на себе пояс, який раніше володів Хабіб Нурмагомедов. Росіянин вже завершив кар'єру.

Поєдинок тривав лише 2 раунди та завершився перемогою бразильця Олівейри.

Відео бійки фанатів