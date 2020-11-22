Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал эпизод с красной карточкой в матче против "Александрии" (1:1).

Мораес извинился за свой подкат, после которого Екатерина Монзуль показала ему красную карточку. По словам форварда, он не собирался травмировать игрока "Александрии" Евгения Банаду, а просто поскользнулся.

К слову Грубый фол Мораеса, за который нападающий "Шахтера" получил красную карточку: видео

В этой ситуации я попытался взять мяч, обернуться и перейти к контратаке, к сожалению, я поскользнулся и совершил тяжелую ошибку. Я никогда не собирался бить ногами соперника. Я не хочу комментировать решение Монзуль, просто хочу извиниться перед своими товарищами по команде и клубом за то, что оставил их в трудной ситуации,

– написал украинский бразилец в инстаграме.

Удаление Мораеса: как это произошло

На 29-й минуте матча против "Александрии" Мораес пошел в подкат на чужой половине поля, пытаясь перехватить мяч. Однако ему не удалось. Вместо этого форвард шипами влетел в ногу Банады.

Сначала главный арбитр матча Екатерина Монзуль показала игроку "Шахтера" желтую карточку за этот фол. Но после этого решила пересмотреть момент с помощью VAR. Повтор показал, что Мораес мог нанести травму сопернику, ведь нанес удар в незащищенную часть ноги. Поэтому она изменила свое решение, и вместо желтой карточки показала Мораесу красную.

Удаление Мораеса: смотрите видео