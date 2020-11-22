Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес прокоментував епізод з червоною карткою в матчі проти "Олександрії" (1:1).

Мораес вибачився за свій підкат, після якого Катерина Монзуль показала йому червону картку. За словами форварда, він не збирався травмувати гравця "Олександрії" Євгенія Банаду, а просто послизнувся.

До слова Грубий фол Мораеса, за який нападник "Шахтаря" отримав червону картку: відео

У цій ситуації я спробував взяти м'яч, повернутися і перейти до контратаки, на жаль, я послизнувся і зробив важку помилку. Я ніколи не збирався бити ногами суперника. Я не хочу коментувати рішення Монзуль, просто хочу вибачитися перед своїми товаришами по команді і клубом за те, що залишив їх у важкій ситуації,

– написав український бразилець в інстаграмі.

Вилучення Мораеса: як це сталось

На 29-й хвилині матчу проти "Олександрії" Мораес пішов у підкат на чужій половині поля, намагаючись перехопити м'яч. Однак йому не вдалося. Замість цього форвард шипами влетів у ногу Банади.

Спочатку головна арбітерка матчу Катерина Монзуль показала гравцю "Шахтаря" жовту картку за цей фол. Але після цього вирішила переглянути момент за допомогою VAR. Повтор показав, що Мораес міг нанести травму супернику, адже завдав удар в незахищену частину ноги. Тож вона змінила своє рішення, і замість жовтої картки показала Мораесу червону.

Видалення Мораеса: дивіться відео