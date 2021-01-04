Не все матчи 12-го чемпионата Португалии были сыграны. Поединок за участие гранда футбола Бенфики был остановлен ил-за сильного дождя.

В воскресенье, 3 января, в очередном туре чемпионата Португалии состоялись 6 матчей, один из которых так и не завершился. им стал поединок между Санта-Кларой и Бенфикой. Ужасный дождь внес свои коррективы, сообщает SPORTbible.

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Погода внесла коррективы

Футболисты провели на поле всего шесть минут, но такая игра была похожа не на футбол, а какое-то водное поло. Игроки все никак не могли нормально отдать передачу, мяч просто остановился в нескольких сантиметрах. После чего главный арбитр встречи принял решение остановить игру при счете 0:0.

Впоследствии стало известно, что команды доиграют матч в понедельник, 4 января. Игра возобновится с шестой минуты.

Перед противостоянием Бенфика замыкала тройку лидеров чемпионата Португалии, в их активе есть 27 очков. А вот их соперник Санта-Клара с пунктами 13 – 13.