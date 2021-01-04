Не всі матчі 12-го чемпіонату Португалії були зіграні. Поєдинок за участь гранда футболу Бенфіки був зупинений через страшенну зливу.

У неділю, 3 січня, у черговому турі чемпіонату Португалії відбулись 6 матчів, один з яких так і не завершився. ним став поєдинок між Санта-Кларою та Бенфікою. Жахливий дощ вніс свої корективи, повідомляє SPORTbible.

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Погода внесла корективи

Футболісти провели на полі лише шість хвилин, але така гра була схожа не на футбол, а якесь водне поло. Гравці все ніяк не могли нормально віддати передачу, м'яч просто зупинився у декількох сантиметрах. Після чого головний арбітр зустрічі прийняв рішення зупинити гру за рахунку 0:0.

Згодом стало відомо, що команди дограють матч у понеділок, 4 січня. Гра відновиться з шостої хвилини.

Перед протистоянням Бенфіка замикала трійку лідерів чемпіонату Португалії, у їх доробку є 27 очок. А от їх суперник Санта-Клара з 13 пунктами – 13-та.