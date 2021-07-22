Не футбольное поле, а огород: матч Черноморец – Днепр-1 перенесен из Одессы
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Черноморец матч против Днепра-1 должен был провести в Одессе на домашней арене клуба. Однако поединок состоится не в Одессе, а в Днепре.
Концерты уничтожили газон стадиона в Одессе
Футбольное поле одесского Черноморца в ужасном состоянии. 17 июля на этом стадионе состоялся концерт Monatik. Газон больше похож на огород, а не поле для футбола.
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Уже в субботу, 24 июля, на этом стадионе состоится еще один концерт – Макса Коржа. Одесскому клубу ничего не оставалось, как перенести домашний матч с Днепром-1 в Днепр. Номинальным хозяином поля остается Черноморец, не изменится и транслятор поединка второго тура – телеканал "Футбол".
У Черноморца также есть немалые проблемы с фанатами. Болельщики пригрозили клубу сорвать матч. Произошло это после того, как одесская команда взяла сразу 12 футболистов киевского Динамо.
- Пока неизвестно, сколько нужно времени, чтобы хотя бы немного улучшить качество газона в Одессе. Следующий матч "моряки" должны провести по графику дома 21 августа против Шахтера.
- Черноморец в сезоне 2018/2019 не выступал в УПЛ.