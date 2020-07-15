В Лондоне зарезали бойца Жаро Шеперда. Сделали это во время празднования его 30-летия.

Жаро Шеперда убили в воскресенье, 12 июля, в районе Кеннингтон в Лондоне. Это произошло после вечеринки в честь 30-летия бойца, на которой присутствовали его мать и дети, сообщает MMA Junkie.

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Полиция пока не сообщает деталей этого убийства. Известно лишь то, что произошло оно около 22:00. Шеперд получил ножевые ранения. Медики пытались спасти его жизнь, но он умер на месте происшествия.

Ножевые ранения получил еще один 26-летний мужчина, который обратился в больницу. Однако его жизни ничто не угрожает.

Полиция пока никого не задержала после этого убийства.

Что известно о Жаро Шеперде

Шеперд на профессиональном уровне провел восемь боев, победив в шести из них. Один бой он провел в Bellator, одержав победу нокаутом в первом раунде над Марчином Живицей.

Незадолго до своей смерти Шеперд опубликовал пост в Instagram: "30 лет – это не так уж и плохо, я все еще хочу нокаутировать людей. Я не думал, что смогу дожить до 30 лет"

К месту, где произошло убийство, начали нести цветы.