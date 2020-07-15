У Лондоні зарізали бійця Жаро Шеперд. Зробили це під час святкування його 30-ліття.

Жаро Шеперда вбили в неділю, 12 липня, в районі Кеннінгтон у Лондоні. Це сталося після вечірки на честь 30-ліття бійця, на якій були присутня його мама та діти, повідомляє MMA Junkie.

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Поліція поки не повідомляє деталей цього вбивства. Відомо лише те, що сталося воно близько 22:00. Шеперд отримав ножові поранення. Медики намагалися врятувати його життя, але він помер на місці події.

Ножові поранення отримав ще один 26-літній чоловік, який звернувся до лікарні. Однак його життю ніщо не загрожує.

Поліція поки нікого не затримала після цього вбивства.

Що відомо про Жаро Шеперда

Шеперд на професійному рівні провів вісім боїв, перемігши у шести з них. Один бій він провів у Bellator, здобувши перемогу нокаутом у першому раунді Марціна Живіца.

Незадовго до своєї смерті Шеперд опублікував пост в Instagram: "30 років – це не так вже й погано, я все ще хочу нокаутувати людей. Я не думав, що зможу дожити до 30 років"

До місця, де сталося вбивства, почали зносити квіти.