Ужасный эпизод произошел на матче плей-офф Кубка Либертадореса. Марсело без отрицательных намерений сломал ногу сопернику вражеской команды.

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Сложный момент в жизни

Флуминенсе, за который выступает Марсело, встретился с аргентинским Аргентиносом Хуниорсом (1:1) в рамках 1/8 финала самого престижного клубного турнира в Южной Америке. Бывшая звезда Реала и не могла подумать перед матчем, что все камеры будут сфокусированы на нем, а именно на его слезах. Дело в том, что на 58-й минуте встречи бразильский защитник стал автором ужасающей травмы игрока аргентинского коллектива Лусиано Санчеза. По стечению обстоятельств футболист Аргентинос Хуниорс поставил ногу под прямым углом под Марсело, который перенес свой вес на нее, двигая с мячом. Инцидент произошел совершенно случайно, однако в последствии – перелом голени.

Видео страшного эпизода :

Сложности ситуации добавляет то, что, скорее всего, это внутрисуставный перелом, ведь произошел он не по середине кости, а в колене, что делает сложным оперативное вмешательство и последующее восстановление. Следует узнать не повредились ли вследствие этого перелома другие структуры внутри колена,

– написал об эпизоде врач Дмитрий Бабелюк.

Следует отметить, что после столкновения с соперником Марсело сразу же остановил игру, а впоследствии схватился за голову и расплакался сразу на футбольном поле. Позже бразильский защитник, который за эпизод получил красную карточку, извинился перед Санчесом и пожелал тому здоровье: "Сегодня у меня был очень сложный момент на поле. Я нечаянно нанес травмы своему товарищу. Хочу пожелать тебе, Лучиано, скорейшего выздоровления".

Напомним. Марсело известен своими выступлениями за сборную Бразилии и Мадридский Реал. В состоянии "сливочных" защитник провел 546 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 103 ассиста. С "королевским" клубом Марсело 5 раз становился победителем Лиги чемпионов, а также неоднократно выигрывал все внутренние испанские титулы.