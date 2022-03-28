Не для пиара, а чтобы быть примером, – вратарь Динамо Бойко показал, как помогает Украине
Источник:инстаграмм Дениса Бойко
Голкипер сборной Украины и "Динамо" Денис Бойко занимается волонтерством. Футболист показал, как помогает Украине с первых дней войны против России.
Бойко: У нас фантастическая страна и волонтерское движение
Вратарь киевского клуба отправил первую машину в распределительный центр города Узин, куда свозят людей эвакуированных из зоны боевых действий, и есть острая потребность в пище и средствах личной гигиены. Денис Бойко поблагодарил за логистику.
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Динамовец отметил, что публично показывает свои дела не для пиара, а для того, чтобы стать примером для других. Бойко приятно удивлен добрым сердцем украинцев, которые ежедневно волонтерят.
У нас фантастическая страна и волонтерское движение, о котором можно писать книги. Теперь я буду публиковать краткие отчеты. Если это втянет в этот процесс хотя бы одного человека, значит я все это публикую не зря!
– написал Бойко.
Помощь от Дениса Бойко / Фото с инстаграммы футболиста
- В сезоне-2021/2022 Бойко сыграл 6 матчей, в которых пропустил 4 гола и отыграл 4 матча на ноль.
- Напомним, что с началом войны в Украине Динамо переехало в Дрогобыч Львовской области.