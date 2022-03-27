"Мы победим"

Бойко поблагодарил украинцев, которые вносят весомый вклад для нашей победы. Денис подчеркнул, что еще никогда он так не гордился своими корнями, как сегодня.

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Дорогие украинцы, уже прошел месяц, как мы защищаем нашу страну, ее границы, цельность и независимость. Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что он делает для того, чтобы мы победили в этой войне,

– сказал голкипер.

"Отдельное спасибо хочу выразить нашей армии и волонтерам. Эти люди, ежедневно и ежеминутно, рискуют собственной жизнью, делают все возможное и невозможное, чтобы мы чувствовали себя защищенными, чтобы наша страна победила. Я никогда в жизни так не гордился тем, что я украинец ", – подчеркнул Бойко.

Спортсмен не сомневается в победе Украины.

"Я родился в Киеве в независимой мирной Украине и хочу, чтобы наша страна осталась такой: независимой, мирной, цельной. Мы сделаем все возможное для этого. Мы победим. Мы уже это сделали", – добавил вратарь киевлян.

На время полномасштабной войны Динамо перебралось в Дрогобыч Львовской области. Вместе с командой нет главного тренера Мирчи Луческу. Наставник в первые дни войны улетел в родную Румынию.