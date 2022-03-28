Бойко: У нас фантастична країна і волонтерський рух

Воротар київського клубу відправив першу машину до розподільного центру міста Узин, куди звозять людей евакуйованих із зони бойових дій, і є гостра потреба у їжі та засобах особистої гігієни. Денис Бойко подякував за логістику.

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Динамівець зазначив, що публічно показує свої справи не для піару, а для того, щоб стати прикладом для інших. Бойко приємно вражений добрий серцем українців, які щодня волонтерять.

У нас фантастична країна і волонтерський рух, про який можна писати книги. Тепер публікуватиму короткі звіти. Якщо це втягне у цей процес хоча б одну людину, значить я все це публікую не дарма!,

– написав Бойко.