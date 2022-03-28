Бойко:У нас фантастична країна і волонтерський рух Воротар київського клубу відправив першу машинудо розподільного центру міста Узин, кудизвозять людей евакуйованих із зони бойових дій, і є гостра потреба у їжі та засобах особистої гігієни. Денис Бойко подякував за логістику. Читайте такожНіколи в житті так не пишався тим, що я українець, – голкіпер Динамо Бойко Динамівець зазначив, що публічно показує свої справине для піару, а для того, щоб стати прикладом для інших. Бойко приємно вражений добрий серцем українців, які щодня волонтерять. У нас фантастична країна і волонтерський рух, про який можна писати книги. Тепер публікуватиму короткі звіти. Якщо це втягне у цей процес хоча б одну людину, значить я все це публікую не дарма!, – написав Бойко. Допомога від Дениса Бойка / Фото з інстаграму футболіста У сезоні-2021/2022 Бойко зіграв 6 матчів, у яких пропустив 4 голи та відіграв 4 матчі на нуль. Нагадаємо, що з початком війни в Україні Динамо переїхало у Дрогобич, що у Львівській області.