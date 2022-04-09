Один из лучших в матче
Эвертон совершил сенсацию 32 тура АПЛ. "Ириски" благодаря голу Гордона в первом тайме отобрали три очка у Манчестер Юнайтед (1:0).
Больше о матче Миколенко лучше Роналды: Эвертон сенсационно переиграл МЮ – видеообзор
Виталий Миколенко отыграл весь поединок и получил одну из лучших оценок в составе обеих команд. Украинец получил 7.5. Для него этот матч стал шестым в футболке "ирисок" в АПЛ.
Высший балл за украинского защитника получили только три одноклубника. Лучшим игроком матча стал голкипер Эвертона Пикфорд – 7.9.
В МЮ лучшим стал фланговый защитник Ван-Биссака (7.8).
Эвертон – МЮ: оценки игроков / Скриншот из WhoScored
- Команда Лэмпарда рискует вылететь из АПЛ, поэтому три очка в копилку были очень нужны. "Ириски" с 28 пунктами занимает 17 место среди 20 клубов АПЛ.
- МЮ идет седьмым, имея в своем активе 51-й пункт.