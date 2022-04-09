Один из лучших в матче

Эвертон совершил сенсацию 32 тура АПЛ. "Ириски" благодаря голу Гордона в первом тайме отобрали три очка у Манчестер Юнайтед (1:0).

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Виталий Миколенко отыграл весь поединок и получил одну из лучших оценок в составе обеих команд. Украинец получил 7.5. Для него этот матч стал шестым в футболке "ирисок" в АПЛ.

Высший балл за украинского защитника получили только три одноклубника. Лучшим игроком матча стал голкипер Эвертона Пикфорд – 7.9.

В МЮ лучшим стал фланговый защитник Ван-Биссака (7.8).



Эвертон – МЮ: оценки игроков / Скриншот из WhoScored