Один із найкращих у матчі
Евертон створив сенсацію 32 туру АПЛ. "Іриски" завдяки голу Гордона у першому таймі відібрали три очки в Манчестер Юнайтед (1:0).
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Віталій Миколенко відіграв увесь поєдинок та отримав одну з найкращих оцінок у складах обох команд. Українець отримав 7.5. Для нього цей матч став шостим у футболці "ірисок" в АПЛ.
Вищий бал за українського захисника отримали лише три одноклубники. Найкращим гравцем матчу став голкіпер Евертона Пікфорд – 7.9.
В МЮ найкращим став фланговий захисник Ван-Біссака (7.8).
Евертон – МЮ: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored
- Команда Лемпарда ризикує вилетіти з АПЛ, тому три очки у скарбничку були дуже потрібними. "Іриски" з 28 пунктами посідає 17-те місце серед 20 клубів АПЛ.
- МЮ йде сьомим, маючи у своєму активі 51 пункт.